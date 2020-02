Basket serie A2 m – Coach Finelli: “Con San Severo una gara mediocre”

MANTOVA Coach Alessandro Finelli non può che essere deluso dalla prestazione della squadra: «Brutta Pompea, con un approccio troppo soft contro una squadra in salute, ma la cosa non mi ha sorpreso. Se giochiamo così poco di squadra, e una partita mediocre sia in attacco sia in difesa, con poca continuità, non andiamo da nessuna parte. Mi assumo la responsabilità di quanto è accaduto e devo capire perché la mia squadra è andata in campo con questo atteggiamento: preoccupata, spaventata e con la mentalità sbagliata. Non siamo in un buon momento, ma certo non mi aspettavo un match così e soprattutto credevo in una Pompea più combattiva e gagliarda. Ma prima però di dare guidizi definitivi voglio riguardarmi per bene la partita, perché scendiamo in campo subito mercoledì. Con Orzinuovi affronteremo una formazione anch’essa in salute e in fiducia e diversa da quella del girone di andata, come è successo con San Severo. È evidente che mi aspetto una battaglia ma soprattutto un atteggiamento diverso dai miei giocatori». Al contrario, molto soddisfatto della vittoria il tecnico dell’Allianz Lino Lardo: «Abbiamo preparato bene la gara, cercando di limitare Clarke, e siamo stati molto bravi in difesa. In attacco si può fare meglio. Sono due punti importanti per la nostra classifica ottenuti su un campo difficile. Devo fare i complimenti alla mia squadra perché tutti hanno eseguito il lavoro preparato a tavolino». (s.m.)