Borgo Virgilio: commemorazione nel ricordo di Paolo Borsellino

BORGO VIRGILIO Nel 33esimo anniversario della scomparsa di Paolo Borsellino, Fratelli d’Italia e Gioventù Nazionale si sono ritrovati nella via a lui dedicata a Cerese di Borgo Virgilio, «per ricordare un uomo che ha dato la vita per la Patria e che aveva una visione dell’Italia libera, ripulita dalla mafia. Un impegno – ha detto la senatrice Paola Mancini – che il governo Meloni sta portando avanti con fermezza». Azione studentesca ha quindi srotolato uno striscione su cui campeggiava la scritta “Paolo vive” davanti all’ulivo che tre anni fa era stato messo a dimora in sui ricordo, cui sono seguite le letture di alcuni pensieri.

La deflagrazione dell’autobomba in via D’Amelio a Palermo pose fine alla vita del giudice Borsellino, magistrato simbolo della lotta alla criminalità organizzata, e dei suoi angeli custodi, gli agenti della sua scorta Agostino Catalano, Emanuela Loi, Vincenzo Li Muli, Walter Eddie Cosina e Claudio Traina.

Alla cerimonia, oltre ai vari rappresentanti territoriali di Fratelli d’Italia, erano presenti anche il sindaco di Borgo Virgilio Francesco Aporti e i colleghi di Roverbella Mattia Cortesi e di Porto Mantovano Maria Paola Salvarani.

Un momento di riflessione e rinnovato impegno per l’intera comunità di Borgo Virgilio, ma anche dei Comuni vicini. poiché la strage di via D’Amelio rappresenta una ferita ancora aperta nella coscienza del nostro Paese.