Porto Mantovano: bando affidamenti impianti sportivi, concessioni biennali

PORTO MANTOVANO Il Comune di Porto Mantovano ha pubblicato l’avviso pubblico rivolto a associazioni, società sportive e enti di promozione sportiva per l’affidamento degli impianti sportivi di proprietà comunale. Le domande di partecipazione potranno essere presentate fino a lunedì 21 luglio 2025 alle ore 13. L’affidamento avrà una durata di 24 mesi, dal 1° agosto 2025 al 31 luglio 2027, e può essere richiesto sia in forma singola che in forma associata. L’avviso è rivolto ad associazioni o società sportive dilettantistiche iscritte al Registro delle associazioni e Società sportive dilettantistiche, costituite ai sensi del D.lgs. n. 36/2021; enti di Promozione Sportiva, Discipline Sportive Associate e Federazioni Sportive Nazionali riconosciute dal Coni e/o dal Cip; associazioni del tempo libero che svolgono attività motorie, formative, ricreative o amatoriali di carattere sportivo. Per l’ammissione, oltre al possesso dei requisiti richiesti, è obbligatorio presentare un progetto tecnico-organizzativo che sarà valutato secondo i criteri indicati nell’avviso. La società o associazione affidataria dovrà contribuire al pagamento delle utenze, pari al 30% delle spese sostenute dall’Ente per acqua, luce e combustibile per riscaldamento degli impianti. Il vicesindaco con delega allo sport, Roberto Mari, ha sottolineato come questa scelta di affidamento di 24 mesi rappresenti «un passo importante per garantire la corretta manutenzione e gestione degli impianti. È stato inoltre regolamentato l’utilizzo degli impianti da parte di soggetti terzi, attraverso un apposito modulo di nullaosta, per favorire un utilizzo più ampio e regolamentato degli spazi sportivi comunali». Il sindaco Maria Paola Salvarani conferma «la volontà dell’amministrazione è promuovere lo sport ed essere di supporto alle società che svolgono intensa attività aggregativa e sociale principalmente coinvolgendo ragazzi e giovani». Per maggiori informazioni e per consultare l’avviso completo, si invita a visitare il sito istituzionale del Comune di Porto Mantovano.