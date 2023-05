Borgo Virgilio e Venosa, nasce il gemellaggio in nome dei poeti Virgilio e Orazio

BORGO VIRGILIO – Un accordo favorito dalle affinità storico-culturali delle due località, con l’obiettivo di creare e rafforzare nel tempo il rapporto di cooperazione tra le rispettive comunità nel nome di due tra i più importanti e influenti poeti dell’età classica: Orazio e Virgilio. A siglarlo le amministrazioni di Venosa (Pz), e Borgo Virgilio, che lo scorso fine settimana, in occasione del Certamen Horatianum – manifestazione culturale che si tiene ogni anno nella sede del liceo classico statale “Quinto Orazio Flacco” di Venosa – si sono dati appuntamento nella Sala del Trono del Castello Pirro del Balzo per formalizzare il “Patto di gemellaggio” tra i due Comuni. La sindaca di Venosa, Marianna Iovanni, e il sindaco di Borgo Virgilio, Francesco Aporti, hanno di fatto stabilito che le loro comunità s’impegnino reciprocamente a mantenere relazioni utili a intensificare collaborazioni di ordine culturale, sociale ed economico. Potrebbero perciò essere previsti scambi culturali, mostre, rassegne, ricerche scientifiche, pubblicazioni, convegni, seminari, spettacoli teatrali, premi letterari, visite a musei. «Orazio e Virgilio – hanno sottolineato i sindaci – contribuirono in modo determinante allo sviluppo della cultura italiana ed europea contemporanea». A tal fine verrà istituito il Comitato di gemellaggio che, composto dalle rappresentanze delle realtà istituzionali e sociali presenti in entrambi i territori, sarà strutturalmente collegato alle amministrazioni comunali. «Il Patto sottoscritto non ha una scadenza, sarà valido sino a quando la collaborazione tra le due località garantirà loro i benefici – ha evidenziato Aporti -. Mi preme ringraziare la collega Iovanni, le autorità comunali di Venosa e tutta la cittadinanza per l’ospitalità ricevuta, che mi ha permesso di ammirare le bellezze di quello che a ragione viene considerato uno dei borghi più suggestivi d’Italia». Le origini di Venosa si perdono infatti nella notte dei tempi. Basti pensare che sito preistorico di Notarchirico, posto a pochi chilometri dal centro abitato, è il più antico della Basilicata. Insieme ad Aporti, era presente anche Edoardo Pastorello della Polisportiva Borgo Virgilio, nonché volontario degli Assistenti Civici comunali. A settembre il Comune mantovano del Sommo Poeta ricambierà l’ospitalità ricevuta accogliendo le autorità di Venosa.

Matteo Vincenzi