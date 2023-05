Nasce a Milano Masterclass Accademia Abbado Professore d’Orchestra

MANTOVA “Internazionalizzazione, altissimo perfezionamento, formazione professionale mirata al concreto lavoro in orchestra: queste le peculiarità del progetto Masterclass Accademia Abbado – Professore d’Orchestra, un progetto d’eccellenza unico, non solo in Italia ma anche a livello internazionale, che non a caso nasce a Milano e nel nome del grande Direttore al quale è intitolata la nostra Scuola. Avere come docenti, per ogni strumento dell’orchestra, le prime parti delle principali orchestre internazionali fa di questa nostra Masterclass uno straordinario modello formativo e al tempo stesso uno speciale catalizzatore culturale in grado di portare nella nostra città, mettendole in dialogo, le esperienze dei migliori musicisti oggi attivi a livello internazionale. Per gli studenti che la frequenteranno è un’occasione irripetibile”: sono le parole di Roberto Favaro, direttore della Civica Scuola di Musica Claudio Abbado e promotore del progetto.

Nel nome di Claudio Abbado, personalità di artista eccezionale, che per indole e vocazione dedicò parte delle sue energie ai giovani, convinto della funzione salvifica e formativa della musica, allievi provenienti da tutto il mondo potranno studiare e perfezionarsi con le prime parti delle più importanti orchestre internazionali che hanno lavorato a stretto contatto con il Maestro o che a lui si sono ispirate.

Le orchestre e i professori che danno vita a questo progetto hanno identità estremamente differenti tra loro, approcci didattici, interpretazioni, gesti specifici e originali: proprio questa diversità offre un’occasione formativa unica ai ragazzi che si preparano ad affrontare sfide e percorsi professionalizzanti di alto livello. Punto di forza del progetto, che è focalizzato sulla quasi totalità degli strumenti, è infatti la pluralità, che permette ai giovani, attraverso le peculiarità di ogni docente, di frequentare una serie di masterclass annuali per acquisire le abilità tecnico-strumentali necessarie ad approfondire lo studio di un passo orchestrale e sostenere con equilibrio, esperienza e flessibilità audizioni e concorsi per strumentista in orchestra.

L’Accademia Abbado forma professionisti dotati di una preparazione ampia, organica e approfondita coerente con la vastità del repertorio sinfonico. Lo studente, già nelle fasi di studio, si appropria di una visione completa del proprio lavoro e raggiunge una preparazione che lo aiuterà nello sviluppo della propria carriera orchestrale. I docenti coinvolti sono universalmente riconosciuti come eccellenze nel panorama musicale mondiale.

Oltre alle lezioni individuali, il progetto Masterclass Accademia Abbado – Professore d’Orchestra comprende la partecipazione a diversi stage, tirocini, laboratori di musica da camera. È sempre stato questo uno dei motivi ricorrenti della lezione di Claudio Abbado: l’ascolto reciproco. Al progetto prendono parte insegnanti legati alle più importanti formazioni cameristiche. Nella stessa ottica, quella di “far musica insieme”, gli studenti daranno vita all’Orchestra Masterclass Accademia Abbado, che si esibirà durante il corso dell’anno scolastico.

I percorsi delle masterclass riguardano gli archi – violino, viola, violoncello e contrabbasso; i legni – flauto e ottavino, oboe, clarinetto e fagotto; gli ottoni – corno, tromba, trombone; i timpani e le percussioni.

La rosa delle orchestre da cui provengono i docenti comprende le migliori formazioni dell’universo musicale: Berliner Philharmoniker, Boston Symphony Orchestra, Chamber Orchestra of Europe,Chicago Symphony Orchestra; Filarmonica della Scala, Gewandhausorchester, Israel Philharmonic Orchestra, London Symphony Orchestra, Lucerna Festival String, Lucerne Festival Orchestra, Mahler Chamber Orchestra, Metropolitan Opera House, New York Philharmonic, Orchestre de la Suisse Romande, Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia, Orchestra del Teatro alla Scala, Orchestra del Teatro dell’Opera di Roma, Orchestra Mozart, Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, Philadelphia Orchestra, Royal Concertgebouw Orchestra, Sächsische Staatskapelle Dresden, San Francisco Symphony, Sinfonieorchester Basel, Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks, Tonhalle-Orchester Zürich, West Eastern Divan Orchestra, Wiener Philharmoniker.

Fondamentale è poi nel progetto la partecipazione di musicisti che arrivano da alcuni famosi complessi cameristici: Borodin Quartet, Emerson Quartet, Jerusalem Quartet, Quatuor Ébène, Trio Sitkovetsky, Tokyo String Quartet.

Il luogo in cui si svolgeranno le masterclass è naturalmente Villa Simonetta, sede della Civica Scuola di Musica Claudio Abbado, intitolata al Maestro nel 2014, ma non solo. Altri luoghi significativi di Milano ospitano lezioni e concerti: l’Auditorium Lattuada in corso di Porta Vigentina e il Teatro Lirico Giorgio Gaber, spazio simbolo recentemente restituito alla città.