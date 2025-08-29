Borgo Virgilio – Riqualificazioni per le scuole medie e dell’infanzia

Cerese (Borgo Virgilio) Procedono spediti i lavori di riqualificazione della recinzione perimetrale della scuola secondaria di primo grado “Bazzani” e della materna “Cerese 1”, che si sviluppano lungo i tre lati compresi tra via Savonarola, via Cervi e via Gioia, per un’estensione complessiva di circa 300 metri lineari. L’investimento complessivo per l’intervento è pari a 66.978 euro e prevede la rimozione delle attuali recinzioni prefabbricate in cemento, ormai danneggiate e in parte instabili, il consolidamento del basamento in muratura esistente con successiva intonacatura e tinteggiatura, la posa di una nuova copertina prefabbricata in cemento e l’installazione di una recinzione metallica di nuova generazione, più sicura e funzionale. I lavori sono stati avviati nelle scorse settimane e saranno ultimati da qui a pochi giorni, in ogni caso prima dell’inizio dell’anno scolastico, previsto per il 5 settembre per la scuola dell’infanzia e il 12 settembre per le medie. È compreso anche lo sgombero completo delle aree da tutti i materiali di demolizione e residui di cantiere.

«L’intervento si inserisce nel più ampio programma di manutenzione e valorizzazione degli edifici scolastici promosso dal Comune di Borgo Virgilio – dichiara il sindaco Francesco Aporti – infatti a fine luglio sono stati appaltati, com’era programmato, anche i lavori di completa riqualificazione energetica del plesso delle scuole di Borgoforte per un importo di un milione e mezzo».

«La sicurezza e il decoro degli spazi scolastici sono una priorità per l’amministrazione – aggiunge il vicesindaco Elena Dall’Oca -. Interventi come questo, anche se apparentemente semplici, sono fondamentali per garantire ai nostri ragazzi e a tutto il personale scolastico ambienti protetti, funzionali e accoglienti. Continuiamo a investire sulla qualità delle nostre scuole con una programmazione attenta e concreta».