Bozzolo, con Agorà un grest per ultimare i compiti prima della scuola

BOZZOLO – Un grest per aiutare i ragazzi a completare i compiti estivi prima del rientro a scuola: a questo scopo nasce “A scuola con l’Asino”.

L’iniziativa si svolgerà nel cortile “Impronte a colori” di Bozzolo nelle settimane dal 29 agosto al 2 settembre e dal 5 al 9 settembre e sarà gestita dalla cooperativa Agorà.

A seguire i bambini saranno i collaboratori animali che aiuteranno gli studenti a trovare la giusta concentrazione per affrontare al meglio lo svolgimento dei compiti. Per i bimbi che, invece, avessero già terminato i compiti o fossero ancora in età prescolare sono in programma attività ad hoc nel rispetto dei tempi di ognuno.

Il grest si svolgerà dalle ore 8 alle 17; previsti con pranzo e merende al sacco con possibilità di seguire le attività solo per mezza giornata.

Per maggiori informazioni e prenotazioni contattare Katia al 3451860836 o scrivere all’indirizzo mail impronteacolori@cooperativa-agora.it. I posti sono limitati.