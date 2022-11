Powerchair football e hockey – Doppia vittoria per i Macron Warriors Sabbioneta

SABBIONETA Domenica intensa per i Macron Warriors Sabbioneta, che hanno esordito con le formazioni di powerchair football e hockey nei rispettivi campionati, in un palazzetto colorato di rossoblù.

La squadra di powerchair football ha ampiamente sconfitto i Wolves Bareggio per 6-1 dominando l’intero incontro. Il primo gol della stagione porta la firma del giovanissimo Tommaso Candi dopo un minuto dal fischio d’inizio, mentre il resto del bottino ha visto protagonista il veterano e nazionale azzurro Luca Mercuri, autore di 5 reti. Nel pomeriggio è scesa in campo la formazione di hockey che ha regolato il Magic Torino con un sonoro 8-2. Il primo gol stagionale dei rossoblù dell’hockey è firmato da Giovanni Camponesco su calcio di rigore. Il tabellino dei marcatori vede poi il poker di reti messe a segno da Giliberti, la doppietta di Liccardo e il primo gol con la maglia dei Warriors di Youssef Ali, entrato nei minuti finali.

In entrambe le partite si è visto il gran lavoro tecnico e di preparazione al campionato svolto nell’ultimo mese e la solita grande grinta e concentrazione dei “guerrieri” rossoblù. «Sono molto soddisfatto dei miei ragazzi – ha dichiarato Manuel Ciliberto, coach della squadra di powerchair hockey – e del lavoro svolto finora. Abbiamo ottenuto una vittoria importante per partire con il piede giusto contro un avversario forte sia tecnicamente che fisicamente. Va ricordata per la cronaca un’assenza pesante nelle fila di Torino, ma ciò non toglie l’egregio lavoro svolto dai Warriors. Continuiamo così».

«Quella contro i Wolves Bareggio è stata un’ottima gara – ha detto Tommaso Liccardo, coach della squadra di powerchair football – e il risultato lo dimostra ampiamente. Abbiamo fatto tanto pressing e belle trame di gioco. Abbiamo impostato la gara dall’inizio come ci eravamo detti in allenamento e nel secondo tempo abbiamo controllato, concedendo qualcosa nel finale. È stato un buon esordio e sono molto contento per tutto quello che abbiamo messo in campo. Ora testa all’11 dicembre e al match con i vice campioni d’Italia dei Black Lions Venezia».