Ieri l’addio ad Alba Cadioli, storica bottegaia di Villimpenta

VILLIMPENTA – Villimpenta Addio ad Alba Cadioli , storica negoziante di Villimpenta. La notizia della sua scomparsa, all’età di 91 anni, aveva fatto presto il giro del paese, dove la signora Alba era considerata «una bottegaia unica». «Semplice, genuina, con sempre una parola per tutti», è il pensiero comune di quelle generazioni di villimpentesi che fino alla metà degli anni ’90 si recavano a cadenza quotidiana nel suo market alimentare di piazza Roma. Una degna rappresentate di quelle botteghe dove i clienti erano amici e non “numeri”. Amava così tanto il suo lavoro che fino al raggiungimento della meritata pensione era pronta a servire i compaesani e i clienti con la cordialità che gli era unanimemente riconosciuta. Quel negozio oggi è purtroppo chiuso, ma per tanti anni è stato uno dei cuori pulsanti della Villimpenta che fu, dove Alba lavorava affiancata dal marito Mario e dal figlio Fausto, e in seguito anche dalla nuora Isabella. I funerali si sono svolti ieri mattina in forma prettamente privata in osservanza delle misure anti-contagio. (ma.vin)