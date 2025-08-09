Cade dal primo piano e batte la schiena: grave un 27enne

CURTATONE Grave infortunio oggi alle18,15 in un’abitazione in strada Buscoldina a Curtatone. Un ragazzo è caduto accidentalmente dal primo piano abitazione mentre stava effettuando una riparazione in muratura presso l’abitazione del suocero. Il giovane è scivolato ed ha battuto la schiena. Sul posto è intervenuto l’elisoccorso. Il ferito è un 27enne cubano residente a Castello d’Argile (Bo). E’ stato trasportato all’ospedale di Brescia in codice giallo. Sul posto anche i carabinieri di Borgo Virgilio.