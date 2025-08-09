Scontro frontale fra due auto: 6 feriti a Pegognaga

PEGOGNAGA Scontro frontale fra due auto oggi verso le 17.30 sulla Sp 49 a Pegognaga. Il bilancio è di sei feriti fra i quali quattro minorenni di età fra 11 e 15 anni che viaggiavano a bordo di una Citroen C3 condotta da una donna albanese di 40 anni. Ferito anche il condente dell’altra auto, un 53enne di San Benedetto Po che era al volante di una Renault Clio. Sul posto sono intervenute le ambulanze di Soccorso Azzurro, Croce Bianca e Croce Verde, più le eliambulanze di Milano e Parma che hanno trasportato rispettivamente all’ospedale Borgo Trento di Verona e all’ospedale Maggiore di Cremona la 40enne e il 53enne. Entrambi sono ricoverati in prognosi riservata. Intervento sul posto anche dei vigili del fuoco e dei carabinieri di Gonzaga e San Giacomo delle Segnate.