“Troppe persone”: il sindaco di Canneto stoppa i bar

CANNETO – Il sindaco Nicolò Ficicchia ha emanato un’ordinanza urgente che sancisce per le giornate di oggi e domani (13 e 14 marzo) il divieto di somministrazione al pubblico, anche nelle forme dell’asporto, di alimenti e bevande da parte di tutti i bar e ristoranti presenti sul territorio comunale dalle 12 alle 6 del mattino, pur restando possibile la consegna a domicilio, e il divieto di consumo di cibi e bevande nelle piazze Matteotti e Gramsci.

«Nelle ultime settimane – spiega il primo cittadino – l’aggravamento dell’emergenza sanitaria, derivante dalle proliferazioni delle varianti del Covid-19, impone di implementare l’adozione di severe misure di sicurezza per ridurre le possibili insorgenze di nuovi focolai epidemici, promuovendo comportamenti responsabili e rispettosi da parte della popolazione. Nonostante i numerosi appelli rivolti all’intera cittadinanza – prosegue Ficicchia – in cui si richiedeva maggiore attenzione nel mantenimento di comportamenti consoni alla situazione emergenziale così da contrastare efficacemente il diffondersi del virus, abbiamo purtroppo dovuto tutti constatare come questi inviti siano rimasti disattesi da una parte minoritaria della popolazione. Siamo convinti che per la tutela della salute pubblica non sia ammissibile il ripetersi degli assembramenti che hanno caratterizzato negli scorsi weekend alcuni luoghi pubblici del nostro paese. Con rammarico, ma a tutela della salute pubblica dell’intera cittadinanza, l’amministrazione comunale ha deciso perciò di adottare misure maggiormente restrittive finalizzate al contenimento del contagio, e per prevenire incontrollabili fenomeni di assembramento. Spiace – conclude Ficicchia – dover intervenire limitando le libertà dei nostri concittadini, ma il contesto epidemiologico e la comprovata irresponsabilità di pochi hanno reso necessaria questa assunzione di responsabilità in attesa dell’arrivo dei provvedimenti restrittivi del Governo».