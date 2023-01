Camminamenti, visite, museo: l’antico castello di Solferino rinasce

SOLFERINO – Un museo etnografico multimediale, camminamenti, possibilità di visite e di ammirare il panorama dall’alto della cima del mastio. L’antico castello di Monzambano torna a vivere con due importanti interventi che il Comune ha in programma. Anzi: il primo dei due interventi è già stato completato, mentre il secondo partirà nel giro di alcune settimane.

Andando con ordine, come detto nel giro di breve tempo partiranno gli imponenti interventi di sistemazione del mastio del castello, ovvero il torrione principale. I lavori sono stati appaltati alcuni giorni prima della fine del 2022 e il costo si aggira sui 300mila euro. Nel corso del cantiere il mastio verrà restaurato, sistemato e messo in sicurezza.

Ma non solo. All’interno della torre verrà realizzato un apposito camminamento grazie al quale sarà possibile raggiungere la sommità della torre da cui poi godere dal panorama circostante, con colline moreniche, Lago di Garda e aree pianeggianti.

Un rinnovamento decisamente importante, insomma, per uno degli immobili più storici e caratteristici dell’Alto Mantovano. Se non si verificheranno imprevisti, l’intervento dovrebbe concludersi entro la fine del 2023. Il Comune ha reperito i fondi grazie ad un bando del Gal.

Ma il castello di Monzambano ha visto anche un altro intervento molto importante che ormai si è concluso: nei mesi scorsi infatti è stata sistemata la torre dell’orologio (la struttura d’ingresso al complesso fortificato). All’interno – entro la fine di marzo – verrà allestito un museo multimediale della storia del castello stesso, del paese, delle sue tradizioni. Insomma un museo etnografico realizzato con le ultime tecnologie.

«Si tratta di due interventi molto importanti – afferma il sindaco Giorgio Cappa – per tutto il paese. Il castello, rinnovato secondo i progetti che abbiamo in animo, sarà sicuramente d’interesse sia per la cittadinanza di Monzambano ma anche per i turisti che potranno visitare appieno la struttura, soffermarsi nel museo e salire in cima per ammirare il panorama sottostante. Non solo. Il museo multimediale potrà essere sfruttato dalle scuole di Monzambano come anche dei paesi limitrofi. Siamo convinti che si tratti di due interventi di grande valorizzazione per il nostro paese, che porteranno maggiore cultura e maggiori opportunità sia per i monzambanesi sia per i visitatori».