Canneto: investimenti per 1 milione e 400mila euro

CANNETO SULL’OGLIO Il Consiglio comunale di Canneto si è riunito presso la sala civica di piazza Gramsci, a porte chiuse nel rispetto di tutte le misure precauzionali previste dalle disposizioni nazionali per far fronte all’emergenza sanitaria del coronavirus, per approvare il bilancio di previsione finanziario. «Il bilancio che andiamo ad approvare – ha spiegato l’assessore Stefano Spitti – è un documento predisposto, studiato e ponderato prima della grave crisi sanitaria che ha colpito la Lombardia, i nostri territori in particolare e con essi la nostra comunità. Le emergenze sociali ed economiche che derivano, e deriveranno, dalla crisi sanitaria in corso non sono ancora delineabili sebbene le stesse appaiano certe e di gravissima intensità. Solo in un prossimo futuro, ed a seguito delle indicazioni e misure che il governo fornirà, gli enti locali potranno comprendere il contesto in cui saranno chiamati ad operare definendo nuove strategie di corto, medio e lungo periodo. Ciò nonostante credo sia doveroso da parte mia ringraziare la giunta e il personale dell’ente per il lavoro che si rivelerà un’utilissima base di partenza per la definizione delle nuove strategie di intervento postemergenziali, e che sono certo ci permetterà una rapida reazione, dal momento che la stessa non può che fondarsi sulla conoscenza delle risorse e dei bisogni pregressi». Il dato finale 2020 del totale delle entrate, che corrisponde anche al totale delle uscite, è di 8 milioni e 993.591 euro, con la voce riferita alle entrate tributarie che sarà pari a 2.147.260 euro in linea con la media del biennio precedente. Le spese complessivamente previste per gli investimenti nel corso del 2020 saranno di 1.397.500 euro; le spese relative ad alcune missioni fondamentali quali lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e dell’ambiente ammontano a 491.260 euro; per il trasporto e la mobilitò a 543.222 euro; diritti sociali e politiche della famiglia a 612.290 e per le politiche giovanili, sport e tempo libero a 1.010.070 euro.