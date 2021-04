Calciomercato dilettanti – Il Campagnola vuole Graziani in panchina. Suzzara su Giarruffo. Mattia Vincenzi in D alla Bagnolese

Mantova In anticipo rispetto al solito, causa stop per pandemia, le società cominciano a muoversi sul mercato. Gabriele Graziani, attuale tecnico degli Allievi nazionali del Mantova, nella prossima stagione potrebbe allenare il Campagnola Emilia in Eccellenza; prenderebbe il posto di Stefano Dall’Asta. Nelle fila del team reggiano, che ha rinunciato a disputare il “campionato bis”, milita il bomber virgiliano Fabrizio Avanzini. Ciccio, bomber e bandiera del Mantova, con trascorsi anche nella Castellana, non sarebbe alla sua prima esperienza da allenatore in Emilia Romagna, avendo guidato alcuni anni fa la Correggese; in seguito ha allenato per due stagioni la Governolese.

Rimaniamo in Emilia perchè il difensore Mattia Vincenzi dopo cinque stagioni lascia il Rolo e approda alla Bagnolese, che milita nel girone D di Serie D: sarà a disposizione del nuovo club già da domani per il derby reggiano con il Lentigione di Cristian Altinier. A proposito della Bagnolese, la Governolese era interessata all’attaccante Alberto Formato, il quale ha però declinato l’offerta dei Pirati per continuare a giocare in serie D. E un ex della Gove, Marco Giarruffo, in forza al Gonzaga, è finito nel mirino del Suzzara. Il Prevalle, avversario del Castiglione in Eccellenza, ha ingaggiato Caldara dal Lumezzane e Gestra dal Lemine.