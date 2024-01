MANTOVA Martedì 23 gennaio la biblioteca comunale Teresiana a Mantova in via Ardigò 13 rimarrà chiusa per un guasto all’impianto di riscaldamento che ha determinato un drastico abbassamento delle temperature interne ai locali. Lo ha disposto un provvedimento del sindaco Mattia Palazzi. In giornata verrà effettuato un intervento tecnico per il ripristino dell’impianto.