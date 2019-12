Canneto sull’Oglio, sabato la presentazione del libro di Grandi su Lucrezia Crivelli, l’amante cannetese di Ludovico il Moro

CANNETO SULL’OGLIO Si terrà oggi alle 16 nella sala civica di piazza Gramsci, la presentazione del libro “In questi tempestosi, pessimi, persecutori tempi – Lucrezia Crivelli, lettere e documenti 1500-1513”. Interverranno l’autore prof. Oler Grandi, il presidente dell’Accademia Nazionale Virgiliana Roberto Navarrini e il coordinatore dell’Associazione Postumia Nanni Rossi. Dal prezioso scrigno dell’Archivio Gonzaga emerge la figura di Lucrezia Crivelli, amante di Ludovico il Moro, in fuga da una Milano preda dei Francesi dopo la caduta del Duca; esule in terra mantovana, ospite pericolosa per Francesco Gonzaga e Isabella d’Este. Oler Grandi ha raccolto e commentato la corrispondenza della dama milanese – effigiata da Leonardo da Vinci, probabilmente nel magnifico ritratto conservato al Museo del Louvre di Parigi – e degli amici e ufficiali gonzagheschi che le fecero da contorno; ha documentato e commentato la difficile esistenza di Lucrezia, esule in Canneto sull’Oglio con il figlio Gian Paolo Sforza e incinta di un secondo figlio di Ludovico il Moro, tra ristrettezze economiche e continue minacce degli invasori del ducato.

Paolo Zordan