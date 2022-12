All’Arci lavori tra un anno. Slittano cantiere e trasloco

CASTIGLIONE I lavori sull’ex casa del fascio, attualmente sede dell’Arci Dallò? Se tutto va bene inizieranno non come previsto nel 2023 ormai alle porte, ma nel corso del 2024. E con essi anche quello che dovrebbe essere il trasloco della sede dell’Arci, che nel corso del maxi cantiere sulla propria sede di piazza Dallò dovrebbe trasferirsi a palazzo Zappaglia.

La novità è emersa alcuni giorni fa nel corso dell’ultimo consiglio comunale, quando l’assessore al bilancio Maria Grazia Margonari ha spiegato appunto che i lavori previsti sull’immobile di piazza Dallò sono stati spostati dall’anno 2023 all’anno 2024. Lo spostamento in avanti di un anno si è reso necessario per varie ragioni, compreso il fatto che quelli che erano i progetti iniziali nel corso del tempo sono diventati molto più consistenti, con il relativo forte aumento dei costi. Tanto che ancora mesi fa l’amministrazione comunale aveva ipotizzato che gli interventi avrebbero potuto svolgersi non più in un’unica soluzione ma suddivisi su varie tranche così da dilazionare i costi.

Insomma attualmente la situazione dell’Arci Dallò è in fase di stallo, dal momento che degli interventi previsti almeno per il 2023 non se ne farà nulla e sarà necessario riprendere in mano l’argomento nel corso del 2024, ovvero tra oltre un anno.

La vicenda era partita ancora oltre dodici mesi fa, quando l’amministrazione (di allora) del sindaco Enrico Volpi aveva iniziato a candidare il progetto a vari bandi in modo da ottenere i fondi per sistemare e riqualificare il palazzo, che in ogni caso necessita di vari interventi. Nel corso del tempo si era poi instaurato un buon dialogo tra il direttivo dell’Arci di Castiglione e l’amministrazione comunale, tanto che era stata presa la decisione di trasferire la sede dell’associazione a palazzo Zappaglia (con l’intenzione, da parte dell’Arci, di tornare nella propria sede una volta concluso il maxi cantiere) di piazza Dallò.

Ma, come detto, nei mesi successivi l’entità dei lavori è andata lievitando e con essa anche il costo previsto.

Alla fine insomma i lavori sono stati rinviati di almeno un anno e con essi anche il trasloco – molto probabilmente solo temporaneo – della sede dell’Arci, che per ora rimane nella palazzina di piazza Dallò.

Giovanni Bernardi