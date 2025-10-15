Casa in ristrutturazione e impalcatura crollano sulla provinciale a Casaletto. Strada interrotta ma nessuna persona coinvolta

CASALETTO  (Viadana) Un’impalcatura e una parte di un edificio in ristrutturazione sono crollate questo pomeriggio a Casaletto di Viadana sulla provinciale che attraversa il paese.  E’ successo alle 16.40 e solo per un caso fortuito in quel momento per strada non c’era nessuno. La provinciale è interrotta. Accertamenti in corso sulle cause del crollo. Sul posto sono intervenuti i  Carabinieri di Bozzolo, i Vigili del Fuoco e la Polizia Locale di Viadana. Sono in corso verifiche sulla staticità degli edifici limitrofi.

