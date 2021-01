Castelbelforte, al via lavori d’illuminazione da 80mila euro

CASTELBELFORTE – In vista del prossimo bilancio, che orientativamente l’amministrazione comunale di Castelbelforte approverà intorno alla metà di febbraio, continuano i lavori della programmazione 2020. Proprio ieri hanno preso il via le operazioni di potatura dei filari di tigli che costeggiano, su ambo i lati, le locali scuole elementari e medie. È il capogruppo di maggioranza Simone Golinelli a spiegare le ragioni che hanno spinto il Comune ad avviare con una certa celerità la campagna di potatura e messa in sicurezza del verde pubblico. «Nel corso degli anni – spiega il consigliere – i tigli hanno raggiunto un’altezza considerevole e tale da creare disagio alle abitazioni circostanti. L’altro problema consiste nella crescita delle radici che hanno sollevato in diversi tratti la pavimentazione della ciclopedonale posta in fregio ai plessi scolastici». Gli alberi sono esseri viventi, pertanto ogni singolo individuo reagisce in maniera diversa; ci sarà quello che non riesce a crescere, rimane stentato, magari si ammala ed alla lunga muore, o quello che riesce a crescere e per favorire gli scambi gassosi dell’apparato radicale, visto che intorno a lui trova solamente asfalto o cemento, non può far altro che portare le radici in superficie, sollevando l’asfalto o spaccandolo. «Si è reso necessario – precisa Golinelli – dapprima affidare un incarico ad un esperto del settore per valutare gli interventi più appropriati, posto che l’obiettivo è comunque quello di conservare e tutelare il patrimonio arboreo rappresentato dagli storici pioppi, oltre che dai tigli. Pertanto nessun albero sarà abbattuto: tutelarli significa difendere il nostro benessere». Il costo dei lavori, che saranno eseguiti dalla ditta “Area Verde” di Marco Bernardelli, ammonta a 30.000 euro. Sempre sul fronte delle opere pubbliche, il sindaco Massimiliano Gazzani ha comunicato che sono ormai in dirittura d’arrivo, dopo quelli realizzati lo scorso anno in via Ronchi, anche i lavori inerenti al secondo stralcio della linea di illuminazione pubblica di via Campolungo. «Interventi – sottolinea il primo cittadino – da tempo attesi dai residenti. Pur trattandosi di strade periferiche con case sparse qua e là, era doveroso provvedere ad illuminarle, principalmente per ragioni di sicurezza. Per l’intervento, suddiviso in due stralci, spenderemo circa 80.000 euro, metà dei quali recuperati dalle economie del lavoro di efficientamento di tutta l’illuminazione pubblica del paese, i cui lavori erano iniziati nel 2018 e si completeranno in queste settimane».

MATTEO VINCENZI