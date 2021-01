Tentata rapina: rumeno condannato a un anno e 4 mesi di reclusione

MANTOVA – Uno era andato incontro a un automobilista che stava aprendo il cancello di casa per entrare e lo aveva insultato, gli aveva sputato addosso e lo aveva minacciato di morte, mentre il complice si era infilato nell’abitacolo dell’auto della vittima. Ne era nata una colluttazione terminata con la fuga dei due malviventi che erano poi stati rintracciati dalle forze dell’ordine. Uno dei responsabili di questa tentata rapina avvenuta a Mantova il 31 maggio 2018, Ivan Marchini, 46 anni, aveva patteggiato due anni di reclusione e 500 euro di multa nel gennaio dello scorso anno. Un anno dopo è toccato al suo complice, Gabriel Jonut Acatrinei, 30enne rumeno residente a Castelletto Borgo, che ieri è stato condannato a un anno e quattro mesi di reclusione. I due avevano aspettato la loro vittima sotto casa, e quando questa aveva opposto resistenza era scattata una violenta colluttazione durante la quale Marchini aveva colpito l’automobilista con la propria stampella. I due inoltre avevano minacciato la loro vittima dicendogli: ti aspetto sotto casa e ti taglio la gola. Il giorno seguente, inoltre i due si sarebbero presentati sotto casa della loro vittima con altre cinque persone non identificate dove lo avevano aspettato per poi minacciarlo nuovamente.