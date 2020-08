Castelbelforte, da lunedì in funzione l’autovelox fisso

CASTELBELFORTE Un autovelox fisso che entrerà in funzione da lunedì 17 agosto. E’ lo stesso sindaco di Castelbelforte Massimiliano Gazzani che lo rende noto e mettendo quindi a conoscenza i cittadini del nuovo meccanismo di controllo di velocità. Il velox verrà installato sulla strada sp 25 che collega Castelbelforte con Roncolevà e quindi la provincia di Mantova a quella di Verona. Il limite è stato fissato a 70 chilometri orari.

«Il rilevatore automatico della velocità situato in via Roncolevà, strada provinciale n.25 in ingresso al paese, nel tratto interessato insiste il limite di velocità di 70Km/h sarà, in effetti, attivo dal prossimo lunedì – ha ribadito il primo cittadino -. Ho voluto, attraverso anche un post su Facebook, avvertire la cittadinanza affinchè guidi con nell’osservanza dei limiti di velocità. L’apparecchiatura rientra nell’ambito dell’impegno assunto dalla questa amministrazione comunale per rendere più sicura la circolazione veicolare urbana, in un’ottica di miglioramento del controllo e della sicurezza stradale sia per le auto che per i mezzi pesanti. Si tratta, infatti, di una delle arterie più trafficata del comune visto che collega le due provincie che presenta diverse curve veramente pericolose tanto che in passato, purtroppo, si sono registrati gravi incidenti stradali. Voglio precisare che non è stato installato come forma di punizione o di accanimento nei confronti degli automobilisti, ma come precisato per la sicurezza sia di chi giuda ma anche di pedone e ciclisti. A dimostrazione di questo, tra l’altro, va precisato che gli introiti pecuniari che arriveranno dalle sanzioni che verranno comminate verranno equamente suddivisi tra Provincia di Mantova, ente competente della strada, e Comunmune di Castelbeforte. Quest’ultimo utilizzerà i proventi per la manutenzione del manto stradale». Non il primo intervento realizzato dall’amministrazione a favore della sicurezza stradale. «Entro ottobre verrà terminato l’interventi per la costruzione della rotonda ed è già in funzione un semaforo».