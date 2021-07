Villimpenta/Bonferraro – Arriva internet veloce di Mynet

VILLIMPENTA/BONFERRARO Per la fine dell’estate Mynet ha in programma un intervento di grandi proporzioni che promette di avere importanti ripercussioni sulla transizione verso il digitale delle aree rurali al confine tra Mantovano e Veronese.

Ad anticipare il piano dei lavori è il direttore generale della società di telecomunicazioni, Giovanni Zorzoni: «L’inizio dell’autunno ci vedrà impegnati nella realizzazione della nuova dorsale interamente in fibra ottica lungo la tratta che collega Villimpenta al centro di Bonferraro, frazione di Sorgà. L’infrastruttura passerà dalle località di Moratica, Pampuro e Corte Belgioioso, lungo il tratto veronese della strada provinciale 20A e quello mantovano della strada provinciale 32, in direzione di Vallano e via Begozza, già territorio di Villimpenta».

A caratterizzare l’intervento delle squadre di Mynet sarà, appunto, il tema centrale dell’abbattimento del digital divide in queste zone periferiche, punteggiate da case sparse e aziende fino ad ora scarsamente o addirittura per nulla collegate alla banda larga. Un’azione importante, in linea con quanto stabilito nel Digital Compass 2030 (la bussola per il digitale concepita dalla Commissione europea) e dal Pnrr, con l’obiettivo di garantire anche alle aree rurali più isolate prospettive di crescita equiparabili a quelle delle aree urbane. Per prendere appuntamento con lo staff di Mynet e conoscere sin d’ora l’offerta esclusiva riservata ai residenti sulla tratta interessata dai lavori è possibile contattare il numero diretto 0376-222200 oppure inviare una mail all’indirizzo home@mynet.it.