Castiglione – Forza Italia cambia: Belgiovine coordinatore, Falcone rientra

CASTIGLIONE Cambio al vertice di Forza Italia: Giacomo Belgiovine è il nuovo commissario cittadino del partito azzurro. Ieri pomeriggio l’annuncio: erano presenti l’onorevole Alessandro Sorte, coordinatore regionale degli azzurri, il commissario provinciale Nicola Sodano, Maria Elena Invernizzi responsabile regionale Azzurro Donna, il sindaco Enrico Volpi, Franco Nodari, a questo punto ex commissario cittadino, e il consigliere comunale Michele Falcone.

«D’intesa con il coordinatore regionale al fine di rafforzare a livello locale Forza Italia ed in attesa di un prossimo congresso cittadino – ha comunicato Sodano – abbiamo nominato Nodari nuovo presidente, il quale ricoprirà anche il ruolo di vice coordinatore regionale del partito, e Belgiovine commissario cittadino. Allo stesso tempo i consiglieri comunali Michele Falcone e Rosella Guddemi, eletti tra le nostre fila alle recenti amministrative, lasciano il gruppo misto e tornano a far parte di quello di Forza Italia».

A tenere a battesimo l’intesa e il cambio al vertice del partito, l’onorevole Sorte in collegamento telefonico: «Nodari è la storia, il presente e il futuro di Forza Italia per il territorio mantovano. Con l’insediamento di Belgiovine a Castiglione si apre una nuova fase che ha l’obiettivo di rafforzarci in vista dei prossimi appuntamenti elettorali. Siamo pronti per tornare a vincere».

A prendere la parola è stato poi Nodari: «Ringrazio i vertici regionali e provinciali per questo nuovo incarico. Sono fiero di far parte dello stesso partito da oltre 20 anni. L’obiettivo è esportare il modello vincente di Forza Italia a Castiglione oltre i confini cittadini». Prime dichiarazioni da neo commissario anche per Belgiovine: «La mia storia in questo partito nasce con Nodari e la mia esperienza politica, culminata con l’elezione in consiglio comunale nel 2017, la devo a lui. Ed è per questo che gli chiedo di restare al mio fianco e di accompagnarmi in questo percorso di rilancio e di nuova organizzazione interna di Forza Italia».

In chiusura, l’intervento di Falcone: «Si tratta davvero di una bella operazione politica, un esempio da seguire. Insieme a Guddemi rientro nel partito anche se posso affermare di non averlo mai lasciato: sono fedele alle mie radici ed il mio dna è azzurro. In questi mesi di “silenzio” sono sempre stato trasparente e leale nei confronti del sindaco e dell’amministrazione. Ora guardiamo con fiducia al futuro del partito anche in vista del congresso cittadino».