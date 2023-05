Salva una vita, Gabriele Merlo presenta il suo libro sull’animalismo al Green Park

MANTOVA Domani, sabato 6 maggio, alle ore 16:30, presso la sala conferenze del Green Park – Il Parco della Salute, via Circonvallazione Sud 21/b, Gabriele Merlo presenta “SALVA una VITA”, libro sull’animalismo e i suoi segreti, frutto di un’esperienza diretta vissuta sul campo. Dopo il grande successo delle presentazioni di Torino, Asti, Vercelli e Cuneo, prosegue il tour con Mantova. Merlo è coordinatore nazionale Guardie Zoofile Leidaa, animalista con oltre trent’anni di esperienza in Italia e all’estero. Leidaa Mantova, in occasione dell’evento, per dare un aiuto concreto al territorio, donerà cibo per gatti e cani a volontari e rifugi (fino a esaurimento scorte). L’evento è organizzato da Leidaa Mantova e Ambulanze Veterinarie.