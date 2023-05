Castiglione: pasti a scuola, scatta la polemica tra maggioranza e opposizione

CASTIGLIONE Fervono i preparativi per le celebrazioni del centenario della scuola Cesare Battisti e per l’occasione, il 24 maggio, l’amministrazione comunale ha in programma una mostra fotografica. Si tratta di una scuola per la quale il Comune grazie al Pnrr è riuscito ad ottenere un finanziamento di tre milioni di euro per lavori che riguardano, tra gli altri, efficientamento energetico ed adeguamento sismico. Via al cantiere nei mesi estivi del 2024 con fine lavori prevista intorno alla metà del 2025.

Prossimamente però interventi anche nei pressi della scuola elementare San Pietro per la realizzazione, sempre con fondi statali, del nuovo centro di preparazione pasti per le mense scolastiche.

Ed è proprio su questo argomento che punta il dito l’opposizione: «Abbiamo presentato un’interpellanza nell’ultimo consiglio comunale dopo le diverse segnalazioni che abbiamo ricevuto dai genitori e dal personale scolastico in relazione alla preparazione dei pasti consumati nei nostri istituti. Risulta in effetti – afferma il capogruppo della minoranza Maurizio Caristia – che il cibo venga attualmente preparato dalla ditta appaltatrice del servizio a Castenedolo (BS) e trasportato precotto per poi essere consumato».

Erica Gazzurelli, assessore alla pubblica istruzione, tempo fa aveva spiegato che questa situazione era dovuta al fatto che la cucina della mensa comunale non risulta a norma e, pertanto, necessita di lavori di riqualificazione per una spesa complessiva di 50mila euro, attualmente non disponibili nelle casse comunali. «Abbiamo ribadito che non possiamo aspettare la costruzione della nuova mensa finanziata con fondi Pnrr – continua Caristia – ma occorre intervenire con immediatezza trovando le necessarie risorse economiche per garantire una qualità dei pasti e dei servizi della mensa adeguati per i nostri ragazzi e per tutto il personale scolastico. Riteniamo che il finanziamento di tale intervento debba essere considerato una priorità da parte dell’assessore e non appare giustificato il ritardo su un servizio fondamentale per la nostra comunità».

Da parte sua l’amministrazione comunale fa sapere che i fondi per la realizzazione del nuovo centro di preparazione pasti sono stati reperiti e e la nuova struttura verrà realizzata appunto non lontano dalla scuola del quartiere San Pietro. Lì infatti si trova un appezzamento di terreno di proprietà del Comune sul quale, appunto, sorgerà il nuovo centro di preparazione dei pasti destinati alle mense delle scuole castiglionesi. Ogni giorno verranno sfornati centinaia e centinaia di pasti che poi verranno distribuiti nelle varie scuole.