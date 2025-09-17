Successo a Castel Goffredo per la presentazione del libro “Cattolici e ribelli” di Giovanni Telò

CASTEL GOFFREDO – Lunedì sera la sala consiliare del municipio di Castel Goffredo era gremita per la presentazione del libro “Cattolici e ribelli”. l’ennesimo di una lunga e fortunata serie scritto da Don Giovanni Telò. ️ La presenza di Frediano Sessi, storico e curatore editoriale che ha dialogato con l’autore, e il dibattito sui temi della resistenza al centro del volume presentato hanno creato momenti importanti di riflessione e comprensione di un periodo storico buio per la nostra nazione, che ha visto impegnati su più fronti diverse figure, consapevoli che la guerra non possa mai fungere da strumento per l’affermazione di uno stato o per la risoluzione di problemi. ️ Le richieste del libro hanno superato le copie che erano disponibili, testimoniando il grande successo dell’evento e dell’opera. Nei prossimi giorni al museo della città MAST di Castel Goffredo verranno consegnate altre copie così che chiunque non sia riuscito a acquistare il libro possa farlo.