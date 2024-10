Cavriana: riecco gli spingitori di botti

CAVRIANA «È stata una grandissima soddisfazione. È stato il giusto riconoscimento per l’impegno e i sacrifici delle ragazze e dei ragazzi della squadra, che si è ricostituita in tempi record, solamente nel giugno di quest’anno, ovvero dopo la nostra elezione in Comune, e di ciò va dato atto al consigliere Lino Cavazza che si è adoperato, con determinazione e passione, in questa iniziativa». Commenta così il sindaco Matteo Guardini, la partecipazione della compagine locale al Palio nazionale delle botti che si è svolto nel fine settimana appena trascorso nella località veronese di Brentino Belluno e che ha visto tagliare il traguardo al decimo posto, proprio il team della cittadina della Pieve, sia nella gara maschile, che in quella femminile. «È un motivo di orgoglio immenso per la nostra comunità – spiega ancora Guardini – vedere questi giovani in giro per l’Italia con indosso la maglietta con la scritta “Cavriana”. È uno strumento straordinario di promozione per il paese».