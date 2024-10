Pavimenti e ciottolato danneggiati: via ai lavori nella Piccola Atene

SABBIONETA Hanno preso il via ieri a Sabbioneta, i lavori di manutenzione stradale che riguardano diverse vie del centro storico cittadino. In vari punti, infatti, la pavimentazione in acciottolato o in sampietrini ha subito dei dissesti, con avvallamenti e scardinamenti rispetto al normale piano stradale. I lavori sono stati affidati alla ditta Appia Antica di Mornico al Serio, in provincia di Bergamo, a cui erano già stati affidati i cantieri per la rigenerazione urbana del centro storico di Villa Pasquali, dove è stata realizzata una pavimentazione in tutto simile a quella del centro di Sabbioneta. Il primo intervento è stato effettuato su via Porta Imperiale; oggi invece toccherà a via Colonna, nel tratto compreso fra via Porta Imperiale e via Vespasiano Gonzaga. Seguiranno poi gli interventi in via Teatro Olimpico e via dei Serviti. Durante i lavori, dalle 8 del mattino alle 18 del pomeriggio, nelle vie interessate sarà in vigore il divieto di transito per tutti i veicoli. Gli interventi di ripristino dovrebbero concludersi entro il 15 ottobre, salvo complicazioni e ritardi, che potrebbero essere imposti dalle avverse condizioni meteorologiche. Per informazioni sulle modifiche alla viabilità è possibile contattare gli uffici comunali di Sabbioneta, ma come detto, i lavori di ripristino delle pavimentazioni, salvo il perpetuarsi di condizioni meteorologiche non adatte all’intervento, dovrebbero comunque concludersi entro il 15 ottobre e quindi nel corso dei prossimi giorni.