Calcio Serie B – Il Mantova saluta capitan Burrai

MANTOVA Il Mantova si appresta a disputare la sua penultima amichevole, oggi alle 18.30 a Carpenedolo contro i locali (ingresso 5 euro). Ma la notizia del giorno è il probabile addio di Salvatore Burrai. Il capitano biancorosso avrebbe dato il suo assenso a trasferirsi alle Dolomiti Bellunesi, ambiziosa matricola di Serie C. Usiamo il condizionale in attesa del colloquio definitivo tra il giocatore e il dt del Mantova Christian Botturi, in programma questa mattina. Andranno definite modalità e dettagli sulla risoluzione anticipata del contratto, in scadenza nel 2026. Non dovrebbero sorgere intoppi, così come non sono previste sorprese da Belluno: il corteggiamento a Burrai prosegue da due mesi e non si è mai spento nemmeno quando Sasà sembrava orientato a restare a Mantova. Lo stesso Botturi ha rivelato che ogni giorno, da inizio giugno, riceve la telefonata dei dirigenti bellunesi che chiedono aggiornamenti sulla situazione. Com’è noto, il Mantova aveva prospettato a Burrai una drastica riduzione del suo impiego in campo, offrendogli comunque di rimanere come “uomo spogliatoio”. Dall’altra parte, le Dolomiti gli avevano proposto un biennale da calciatore e un futuro da allenatore o dirigente, opzione che per un atleta alla soglia dei 40 anni (li compirà nel 2027) rappresentava comunque un’opportunità. Burrai ci ha messo un po’ a sciogliere le riserve: da un lato gli sarebbe piaciuto completare la sua gloriosa avventura mantovana; dall’altro non poteva rimanere insensibile al disegno prospettatogli dalle Dolomiti. La questione si è forse trascinata oltre il lecito, ma sembra finalmente arrivata all’epilogo.

Con Salvatore Burrai, se ne va un altro straordinario protagonista del Mantova targato Possanzini. Sicuramente, per età, carriera, personalità e classe, il calciatore simbolo di questa squadra capace due anni fa di salire in Serie B contro ogni pronostico. Burrai è stato il vero asso nella manica giocato da Botturi nell’estate 2023, l’acquisto più prestigioso che ha poi confermato tutto il suo peso sia dentro che fuori dal campo. Il Mantova è diventata la terza squadra dove ha collezionato più presenze, dopo Pordenone e Perugia: 62 tra campionato e coppe, con 5 reti all’attivo e ben 14 assist. Difficilmente lo vedremo oggi a Carpenedolo. La sua ultima partita in maglia biancorossa rimane dunque quella di sabato scorso contro il Cesena.