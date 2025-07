Cessione di Iveco a Tata Motors? Allarme rosso a Suzzara

SUZZARA Una cessione di Iveco – e quindi anche dello stabilimento di Suzzara al gruppo indiano Tata Motors? La notizia, che sta circolando in questi giorni non ha trovato conferma ma, purtroppo, nemmeno smentite e quindi la possibilità che Exor – la holding della famiglia Agnelli-Elkann – possa procedere a una cessione sta prendendo piede. Con profonda preoccupazione da parte dei sindacati che, ricevendo anche il sostegno del sindaco Alessandro Guastalli, hanno scritto al ministro del Made In Italy Adolfo Urso chiedendo la convocazione urgente di un incontro.

La lettera – come ci ha confermato Luciano Di Pardo din Uilm Mantova – è stata sottoscritta dalle segreterie nazionali di Fim-Cisl, Uilm, Fiom-Cgil, Fismic-Confsal, UglM e AqcfR: una lettera che contiene, plasticamente, la preoccupazione del mondo sindacale per un gruppo che riunisce circa 14mila lavoratori e che – limitatamente allo stabilimento di Suzzara – rappresenta un ountoi di riferimento territoriale anche per tutte le ricadute sull’indotto.

Nella giornata di ieri il sindaco suzzarese ha rilanciato la voce della possibile cessione da parte di Exor al colosso indiano Tata Motors in cui si dice «vicino ai lavoratori di Iveco che seguono con apprensione questa vicenda. Auspico che il Governo convochi immediatamente le parti sindacali per un tavolo di confronto e intervenga per utilizzare tutti gli strumenti a disposizione affinché vengano tutelati: l’interesse nazionale, l’occupazione, i nostri marchi storici e tutta la filiale locale di aziende che gravitano intorno a questa nostra importante realtà italiana».

Tata Motors, parte del gruppo Tata con sede a Mumbai, in passato aveva stipulato una joint-venture con il gruppo Fiat e acquisito dalla Ford due marchi prestigiosi come Jaguar e Land Rover.