Chiesa di Torriana, assegnati i lavori

Torriana (Serravalle a Po)- La notizia era attesa da qualche giorno ma è finalmente arrivata l’ufficialità: sono stati assegnati i lavori, da parte del Comune di Serravalle a Po, per il recupero della chiesa sconsacrata di Torriana, un autentico gioiello architettonico da lungo tempo in stato di abbandono. Ora devono passare 35 giorni per eventuali contestazioni e, a quel punto, sarà possibile procedere con la firma del contratto e far partire i lavori, presumibilmente alla fine di aprile.

Significativa anche la partecipazione delle ditte alla gara d’appalto: oltre 150 tra le quali il raggruppamento temporaneo di imprese formato dalla Melillo Appalti di Roma (che si è aggiudicata, nel nostro territorio, anche i lavori per il nuovo centro sportivo comunale di Poggio Rusco) e la Scalesse di Priverno in provincia di Latina che si sono aggiudicate il cantiere. Del resto si tratta di un intervento piuttosto corposo – oltre un milione di euro – che per la sua importanza era stato inserito nell’elenco dei beni culturali meritevoli di risistemazione, secondo la Soprintendenza, e finanziabili con risorse avanzate dalla ricostruzione post sisma 2012.

La chiesa di Torriana, sconsacrata ormai dagli anni 30 del secolo scorso, aveva subito danni a causa del terremoto che, pur non pregiudicandone la staticità, ne avevano seriamente compromesso la tenuta di elementi della facciata, tanto da rendersi necessario un intervento di messa in sicurezza. La risistemazione, che comporta lavori della durata di oltre un anno, restituirà alla comunità di Serravalle un edificio di grande pregio artistico e architettonico che potrebbe essere utilizzato come sala civica anche se ogni futuro utilizzo della struttura sarà determinato nel periodo successivo al recupero. Che renderebbe visitabile un edificio rimasto per lungo tempo inaccessibile a qualsiasi visitatore.