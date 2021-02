Gli studenti di enogastronomia del “Greggiati” alle finali del Cooking Quiz

OSTIGLIA – Un bel risultato per l’istituto “Greggiati” di Ostiglia: i ragazzi della classe 4° enogastronomia hanno conquistato la finale del Cooking Quiz, iniziativa di Plan edizioni in collaborazione con Alma, la Scuola Internazionale di Cucina Italiana e con il patrocinio del Ministero delle Politiche Agricole e Alimentari. I ragazzi ostigliesi, hanno superato i loro colleghi del “Savioli” di Riccione e del “Giolitti” di Torino accedendo alle finali di maggio. Il tour del Cooking Show, iniziato a metà gennaio, ha coinvolto finora 20mila studenti in tutta Italia: dopo aver acquisito le nozioni principali spiegate da chef e docenti di Alma, gli studenti vengono sottoposti a verifica immediata attraverso la modalità dei quiz multi-risposta. Un’esperienza di gamification formativa ed innovativa che innesca anche una sana competizione tra i ragazzi: un modo per stare vicini agli studenti in un momento particolare come quello attuale. Una novità di questa edizione – la quinta – è il focus dedicato alle buone norme di Raccolta Differenziata degli imballaggi in alluminio, plastica, vetro ed acciaio che vengono utilizzati ogni giorno in cucina, grazie alla collaborazione dei Consorzi Nazionali per la Raccolta, il Recupero ed il Riciclo degli Imballaggi, Cial, Corepla, Coreve e Ricrea. Vaschette e pellicole in plastica, bottiglie e vasetti in vetro, scatolame in acciaio, vaschette e foglio in alluminio: i consorzi nazionali che partecipano al Cooking Quiz garantiscono l’avvio al riciclo di tutti questi imballaggi, consentendo un enorme risparmio di materia ed energia.