Cicognara: parcheggi selvaggi, Viadana Democratica protesta

VIADANA Parcheggi “selvaggi” a Cicognara? Dimitri Bellini, consigliere di Viadana Democratica è il firmatario di un’interrogazione sulla viabilità di piazza don Primo Mazzolari e via Rimembranze nella frazione viadanese.

«Le strade in oggetto – esordisce – sono tra le più trafficate ed utilizzate nella frazione. La cementificazione selvaggia degli anni Ottanta e Novanta non ha tenuto conto degli spazi da destinare ai parcheggi. Nelle strade in questione vi sono attività commerciali che attirano numerosi utenti, mentre nell’adiacente via Piave ci sono le scuole elementari e in piazza don Mazzolari si trovano la chiesa e l’oratorio». Bellini prosegue nel porre la questione all’amministrazione: «A fronte di questi elementi non esistono spazi sufficienti a consentire il parcheggio dei mezzi. Per questo durante tutta la giornata sono frequenti “parcheggi selvaggi”, in sfregio al Codice della Strada e al buon senso. Questa situazione mette a rischio l’incolumità dei cittadini, non consentendo loro di usufruire di marciapiedi che, tra l’altro, versano in pessime condizioni. Inoltre, si riduce la visibilità degli automobilisti che si immettono nelle vie in oggetto da strade laterali. Spesso poi molti residenti vedono bloccati gli ingressi alle proprie abitazioni. Questi comportamenti impediscono di fatto la circolazione sui due sensi di marcia, facendo diventare le vie in questione dei sensi unici. Si tratta – incalza – di una situazione non più sostenibile. La attività commerciali non devono essere penalizzate in quanto fulcro economico di una frazione. A riguardo chiedo di verificare la fattibilità di una nuova viabilità rendendo le vie in oggetto “sensi unici” ed aumentando la possibilità di parcheggio negli appositi spazi che saranno da tracciare in base a quanto ridefinito”. Tra le richieste del documento, la possibilità di vietare il passaggio in quelle strade ai mezzi pesanti, la predisposizione di un dosso in cemento per rallentare il traffico».