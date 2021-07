Clochsrd 49enne trovato senza vita nella cabina Enel in cui si era rifugiato

SUZZARA Una storia di disagio e di miseria finita nel peggiore dei modi: nella mattinata di ieri i carabinieri di Suzzara sono intervenuti, dopo la segnalazione di un senzatetto di origine marocchina, presso una cabina Enel in via Europa a Suzzara. Nei pressi della stessa veniva rinvenuto il corpo senza vita di un altro senzatetto, successivamente identificato nel 49enne Gennaro Sabatino, originario di Torre Annunziata in provincia di Napoli.

La vittima, ritrovata in posizione prona, aveva riportato un importante trauma facciale ma la successiva ispezione cadaverica ha confermato che il decesso è stato causato da un infarto e che la lesione si può considerare avvenuta post mortem e non come ulteriore concausa del decesso.

Stando a quanto raccolto dagli stessi carabinieri, la cabina Enel di via Europa veniva utilizzata dal senzatetto come rifugio ma altri elementi non sono stati sufficienti a chiarire da quanto tempo il Sabatino si trovasse nel Suzzarese e per quali motivi fosse costretto a utilizzare ripari di fortuna.

La salma del pover’uomo è stata trasferita alle camere mortuarie dell’ospedale di Suzzara in attesa che qualche parente del 49enne si faccia vivo.