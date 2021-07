Domani alle 15 i funerali dell’anziano ucciso dal figlio perché aveva il volume della Tv troppo alto

OSTIGLIA Si svolgeranno nel pomeriggio di domani, alle ore 15 nella chiesa parrocchiale di Ostiglia, i funerali di Mario Prandi, il pensionato 75enne rimasto vittima dell’aggressione da parte del proprio figlio Lorenzo nella serata di mercoledì. Nella giornata di ieri è stata effettuata l’autopsia sul corpo dell’anziano, sia per stabilire le modalità con cui l’uomo era stato colpito dal figlio con quattro coltellate sia per acquisire altri elementi utili a chiarire questa agghiacciante vicenda. Nel frattempo l’omicida, il figlio Lorenzo, che dopo il fatto chiamò i soccorsi ammettendo le sue responsabilità, si trova nel carcere di Mantova in attesa di ulteriori disposizioni dell’autorità giudiziaria: l’accusa è omicidio volontario pluriaggravato.