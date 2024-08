Codice Rosso: dopo un anno di botte alla convivente finisce in carcere un 58enne di Roncoferraro

RONCOFERRARO Giovedì scorso 22 agosto, i Carabinieri della Stazione Carabinieri di Roncoferraro hanno arrestato un 58enne cittadino italiano, ritenuto responsabile, in ipotesi accusatoria, dei reati di maltrattamento contro familiari e lesioni personali ai danni della compagna convivente, in esecuzione di un’ordinanza di applicazione della misura cautelare della custodia in carcere, emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Mantova su richiesta della locale Procura della Repubblica. Le indagini condotte dai Carabinieri hanno permesso di ricostruire plurime condotte di violenza psicologica e fisica che l’uomo avrebbe attuato nei confronti della compagna. Le minacce e le violenze poste in essere dall’arrestato già a partire dal mese di luglio del 2023, avevano reso necessario, in più occasioni, l’intervento dei Carabinieri, che prendendo atto dell’aggravarsi delle condotte hanno provveduto ad informare tempestivamente mediante la procedura del c.d. “codice rosso”, la Procura di Mantova che, assumendo il coordinamento delle indagini e ravvisandone i presupposti, ha richiesto ed ottenuto il provvedimento cautelare dal Giudice competente. Espletate le formalità di rito, l’uomo è stato tradotto presso la casa circondariale di via Poma a disposizione del GIP che, nei prossimi giorni, procederà all’interrogatorio di garanzia dell’indagato.