Ciclismo – Gli U23 mantovani al via della Freccia dei Vini nel Pavese

Mantova Lombardia, Veneto ed Emilia: queste le regioni nelle quali saranno impegnati i mantovani. Negli U23, Stefano Leali della Zalf Fior, Angelo Monister dell’Mbh Bank Colpak, Tommaso Marocchi del Sissio Tema e Riccardo Grazioli della Garlaschese, oggi unitamente all’elite Gianluca Cordioli della Trevigiani Energiapura, saranno schierati al via della Freccia dei Vini, competizione di prestigio nazionale in programma a Golferenzo (Pv). Sempre oggi, ma a Carpi (Mo), saranno impegnati i Giovanissimi del Mincio Chiese del Ciclo Club 77 e dello Sporteven. Domani tutti in sella a partire dai baby del team arancioverde di Guidizzolo che gareggeranno a Ricengo (Cr), mentre quelli del Mincio Chiese punteranno al successo a Bovolone (Vr). Gli Esordienti si divideranno per partecipare alle competizioni a Erbé (Vr) Mincio Chiese, a Fiorano (Mo) Sporteven, a Calvagese dalla Riviera (Bs) Aspiratori Otelli, Mazzano e Feralpi Monteclarense, e a Formigine Gioca in bici Oglio Po. Nella località scaligera gareggeranno anche gli Allievi del presidente Guido Morelli, mentre i pari età delle altre compagini saranno alle prese con il test previsto nella cittadina bresciana. Sempre a Calvagese dalla Riviera (Bs) saranno in gara gli Juniores e tra loro i mantovani Filippo Marocchi dell’Aspiratori Otelli, Damiano Lavelli, Andrea Godizzi e Kevin Lanzarotto della Biesse Carrera e Sergio Ferrari del Team Giorgi. Sul fronte femminile le Esordienti e le Allieve domani saranno a Formigine (Mo) per la gara valida quale prova del Trofeo Rosa Interregionale. (b)