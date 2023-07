Calciomercato dilettanti – Castellana-Pizzoni: fumata grigia. Gonzaga boom: preso Marastoni. La Cantera tris, Casteldariese attiva

Mantova Fumata grigia per Pizzoni alla Castellana. Il passaggio del giovane difensore del Ciliverghe in biancazzurro non si è ancora concretizzato. La conferma arriva anche dal diesse dei bresciani Pierluigi Zucchi. «La trattativa c’è – dice – ma non si è ancora conclusa». Discorso analogo per l’operazione che dovrebbe portare all’Union Team Marmirolo l’esperto difensore Luca Magliano, in uscita dal Vigasio: l’interesse è chiaro, ma non c’è urgenza di chiudere. Il Suzzara, intanto, ha presentato il centrocampista Zahir Farfare prelevato appunto dal Marmirolo.

Scendiamo in Prima Categoria per annunciare un bel colpo del Gonzaga, che ha preso il difensore (e capitano) del Fabbrico Gianluca Marastoni. «Si tratta senza ombra di dubbio di un innesto importante per la retroguardia – afferma il presidente Giovanni Bellini – abbiamo bisogno di un altro ritocco, ma sono contento perchè ci siamo rinforzati con giocatori di assoluto valore, senza dimenticare i nostri giovani che hanno un anno in più di esperienza». Altra conferma in casa Rapid United, il centrocampista Matteo “Icio” Galli.

In Seconda ci sono tre acquisti de La Cantera: Scutari dal Casaloldo, Bosio dal Porto e Stefanini dallo Sporting Club. E’ ufficiale l’approdo ad Acquanegra di Burato, ex Casaloldo; torna in organico l’attaccante El Abd, che aveva lasciato nel corso della passata stagione. Il diesse Balduchelli tratta ora con l’Asola il giovane centrocampista Pelliccia. Lo Sporting Pegognaga attende per oggi la risposta del giovane attaccante Rasio del Gonzaga e lunedì potrebbe arrivare il “sì” di Magnanini del Luzzara, mentre Marzi (ex Dinamo Gonzaga) si è preso qualche giorno di riflessione.

In Terza Categoria, la Casteldariese si rinforza col difensore Caffini dal S.Egidio S.Pio X, il cui cartellino è di proprietà dell’Union Team che dovrebbe dare ai bianconeri anche Bianchi; nel mirino ci sono adesso due ex del Borgo Virgilio, Mondini e Rattighieri, entrambi svincolati, che mister Burato conosce bene.