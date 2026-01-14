Dal Comune di Asola 7mila euro per le bollette dell’acqua

L’amministrazione comunale guidata dal sindaco Moreno Romanelli ha deciso di mettere in campo tutti gli interventi necessari per garantire il pieno accesso all’utilizzo dell’acqua potabile a tutte quelle persone che si trovano in particolari condizioni di fragilità economica.

A tale scopo, la giunta ha deliberato di destinare la somma complessiva di 7mila euro, con l’obiettivo di costituire un apposito fondo da poter utilizzare per rendere l’accesso alla risorsa idropotabile disponibile da parte di tutte quelle utenze costituite da famiglie in condizioni di fragilità, numerose e svantaggiate, che ne facciano richiesta allo sportello dei servizi sociali comunali, in riferimento ai criteri fissati dal bando adottato dalla giunta.

Il contributo comunale rivolto alle fasce deboli e svantaggiate della popolazione dl Comune di Asola è finalizzato al pagamento di bollette per le utenze Sisam e le spese impreviste ed obbligatorie per le utenze idriche, quali la messa a norma degli impianti e gli allacciamenti.

Per l’accesso al fondo predisposto dall’amministrazione comunale occorre essere in possesso di un Isee inferiore o uguale a 15mila e 500 euro, non essere beneficiari di alcun assegno di inclusione superiore ai 300 euro mensili ed essere intestatari di fornitura idrica ad uso domestico residente. In caso di mancato possesso di uno dei requisiti è possibile comunque accedere alle risorse del fondo in caso di difficoltà economiche e di svantaggio a seguito di accertamento da parte dell’assistente sociale e di relativa propria relazione.

L’entità del contributo sarà pari al 50% della spesa sostenuta o da sostenere, con un minimo fissato a 80 euro e fino ad un massimo totale di 300 euro di contributo erogabile in un anno per nucleo familiare.

I contributi verranno erogati dal Comune fino ad esaurimento del fondo economico che è stato costituito.