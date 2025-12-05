Colpo grosso da Mantovamoda a Marmirolo. Camion e auto di traverso a bloccare le strade e chiodi sull’asfalto. Bottino ingente

MARMIROLO Un commando formato da almeno sei persone ha messo a segno un colpo da film nelle prime ore di oggi ai danni del negozio all’ingrosso di abbigliamento Mantovamoda in via Tagliamento a Marmirolo. La banda è entrata in azione alle cinque del mattino bloccando la strada con un camion rubato messo di traverso. Allo stesso modo altre tre auto anche queste rubate sono state messe a sbarrare altre tre strade limitrofe. L’asfalto è stato inoltre disseminato di chiodi per impedire comunque l’intervento delle forze dell’ordine. Il cancello d’ingresso all’area di Mantovamoda è stato abbattuto con lo stesso camion messo poi a barriera, dopodiché i malviventi sono entrati nello stabile dove hanno fatto incetta di capi d’abbigliamento e borse griffate. L’ammontare del bottino non è stato ancora quantificato ma si parla di decine di migliaia di euro di valore. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Marmirolo e del Nucleo Investigativo di Mantova che hanno dato il via alle indagini. Non si esclude che la banda si sia avvalsa di un basista in loco.