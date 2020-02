Con un’ascia semina il panico a Castiglione. Arrestato

CASTIGLIONE Armato di ascia ha colpito prima le auto in soata e le vetrine di alcuni negozi per poi aggredire un passante che sarebbe rimasto ferito in modo non grave, quindi sempre brandendo l’ascia si è scagliato contro i carabinieri che sono riusciti a disarmarlo e immobilizzarlo. Un 29enne nigeriano ha seminato il terrore oggi verso le 17 in pieno centro a Castiglione delle Stiviere. Il giovane è stato tratto in arresto per strage, tentato omicidio, porto abusivo di arma, minacce e lesioni aggravate, resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamenti. Attualmente si trova nella sede del comando della Compagnia Carabinieri di Castiglione delle Stiviere.