“Conoscere le demenze”: c’è il ciclo di incontri a Castellucchio

CASTELLUCCHIO – “Conoscere le demenze”; spazio di approfondimento per alcune delle malattie degenerative progressive, e profondamente invalidanti del nostro tempo. Pronto ad entrare nel vivo il progetto informativo e formativo dedicato ad una delle patologie che maggiormente si riscontra in questi anni ideato e coordinato da Elena Alfondi dell’associazione Aretè. A collaborare per la riuscita del progetto vi saranno anche l’associazione “Alla fine dei conti”, “La stanza di Psiche”, il Consorzio progetto solidarietà e l’associazione MarcoMarchini. Il trittico dì momenti di confronto dispone del patrocinio del sistema socio sanitario Ats Val Padana Regione Lombardia, l’ordine psicologi della Lombardia, dell’ordine degli avvocati di Mantova, della Provincia e di vari Comuni. Il primo appuntamento a Castellucchio il primo alle 18 al Teatro Soms. Per l’occasione al tavolo dei relatori si porteranno il neurologo Marco Marchini, lo psicologo e psicoterapeuta Giorgio Cavicchioli e l’avvocato cassazionista Elena Betteghella.