Schianto nel Veronese: muore una persona Ferita una coppia di Castelbelforte: la donna è grave

MANTOVA – Non è stata certo una giornata leggera quella di ieri sulle strade della nostra provincia, in una domenica caratterizzata da una vera e propria raffica di incidenti che, pur non avendo avuto conseguenze drammatiche, ha lasciato dietro di sé paura e diverse persone ferite. L’incidente più grave – che ha visto coinvolti anche dei mantovani – è avvenuto però fuori provincia: a mezzogiorno – in uno scontro frontale tra due auto avvenuto tra Trevenzuolo e Vigasio nel Veronese è morto un 22enne di Verona mentre una coppia di Castelbelforte è rimasta gravemente ferita. Più grtavi le condizioni della donna che è stata portata all’ospedale di Borgo Trento a Verona mentre il marito è stato trasferito a Villafranca.

Altro grave incidente poco dopo le 9 di ieri mattina lungo la statale Goitese nel territorio di Goito dove uno scooter modello Vespa si è schiantato contro un’auto. Ad avere la peggio sono stati gli occupanti dello scooter, marito e moglie di Guidizzolo rispettivamente di 62 e 60 anni che sono stati ricoverati con diverse contusioni e ferite all’ospedale di Castiglione delle Stiviere. Per il conducente della vettura, un 58enne che viaggiava insieme alla moglie, è stato invece necessario intervenire sul posto a causa di un problema respiratorio che si era venuto a creare successivamente all’incidente. Poche ore prima, eravamo quasi alle prime luci dell’alba di ieri, altro scontro tra due vetture a Volta Mantovana: coinvolti un 58enne e tre giovani dui età compresa tra i 19 e 21 anni. Uno di loro è stato ricoverato a Mantova.