Controlli dei Carabinieri a Viadana: quattro patenti ritirate per alcol, un arresto e una denuncia per atti osceni davanti a minori

VIADANA – Un vasto servizio di controllo straordinario del territorio è stato messo in atto nella giornata del 17 giugno dai Carabinieri della Compagnia di Viadana. L’operazione rientra nei servizi condivisi e concordati in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, presieduto dal Prefetto di Mantova, Dott. Roberto Bolognesi, con l’obiettivo di prevenire i reati predatori, contrastare l’illegalità nelle aree urbane e rurali e garantire la sicurezza stradale.
I numeri del dispositivo
Il servizio ha visto l’impiego coordinato di 5 pattuglie dell’Arma, con 10 militari operativi sia in uniforme sia in abiti civili nei comuni di competenza della Compagnia. In totale sono state identificate 38 persone e sottoposti a verifiche 24 veicoli.
Pioggia di denunce per guida in stato di ebbrezza
Il bilancio dei controlli stradali è pesante: quattro automobilisti sono stati deferiti all’Autorità Giudiziaria per guida sotto l’effetto di sostanze alcoliche, subendo il ritiro immediato della patente di guida. Nello specifico:
- Un 33enne di Viadana è stato trovato al volante con un tasso alcolemico di 1,18 g/l.
- Un 50enne marocchino, residente a Castellucchio, ha registrato un tasso di 1,49 g/l.
- Un 29enne di Viadana è risultato positivo con un valore di 0,94 g/l.
- Un 67enne di Viadana ha fatto segnare un tasso pari a 1,36 g/l.
Altri interventi e denunce
Nel corso dell’operazione, i Carabinieri hanno effettuato ulteriori interventi significativi:
- Tratta Piadena-Mantova: Un uomo residente a Mantova, di nazionalità albanese di 49 anni è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per atti osceni in luogo pubblico. Il soggetto è stato identificato dai militari a bordo di un autobus sostitutivo, dove si sarebbe masturbato attirando l’attenzione di due ragazze minorenni.
- Sabbioneta: Due donne, rispettivamente di 68 e 32 anni, sono state deferite per violazione di domicilio. Sono state individuate dai Carabinieri della stazione locale all’interno della proprietà privata di un’abitazione senza alcuna autorizzazione.
- Bozzolo: Una donna di 56 anni è stata tratta in arresto. Il provvedimento è scaturito dalle reiterate violazioni delle prescrizioni relative alla misura dell’affidamento in prova ai servizi sociali a cui era precedentemente sottoposta. La donna è stata trasferita presso la casa circondariale di Mantova.