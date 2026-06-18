Controlli dei Carabinieri a Viadana: quattro patenti ritirate per alcol, un arresto e una denuncia per atti osceni davanti a minori

VIADANA – Un vasto servizio di controllo straordinario del territorio è stato messo in atto nella giornata del 17 giugno dai Carabinieri della Compagnia di Viadana. L’operazione rientra nei servizi condivisi e concordati in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, presieduto dal Prefetto di Mantova, Dott. Roberto Bolognesi, con l’obiettivo di prevenire i reati predatori, contrastare l’illegalità nelle aree urbane e rurali e garantire la sicurezza stradale.

I numeri del dispositivo

Il servizio ha visto l’impiego coordinato di 5 pattuglie dell’Arma, con 10 militari operativi sia in uniforme sia in abiti civili nei comuni di competenza della Compagnia. In totale sono state identificate 38 persone e sottoposti a verifiche 24 veicoli.

Pioggia di denunce per guida in stato di ebbrezza

Il bilancio dei controlli stradali è pesante: quattro automobilisti sono stati deferiti all’Autorità Giudiziaria per guida sotto l’effetto di sostanze alcoliche, subendo il ritiro immediato della patente di guida. Nello specifico:

Un 33enne di Viadana è stato trovato al volante con un tasso alcolemico di 1,18 g/l.

Un 50enne marocchino , residente a Castellucchio, ha registrato un tasso di 1,49 g/l.

Un 29enne di Viadana è risultato positivo con un valore di 0,94 g/l.

Un 67enne di Viadana ha fatto segnare un tasso pari a 1,36 g/l.

Altri interventi e denunce

Nel corso dell’operazione, i Carabinieri hanno effettuato ulteriori interventi significativi: