Controlli dei carabinieri nella notte di Halloween: denunce, patenti ritirate e droga sequestrata

MANTOVA – I Carabinieri del Comando Provinciale di Mantova, nellambito dei servizi disposti dal Comitato Provinciale per lOrdine e la Sicurezza Pubblica presieduto dal Prefetto Roberto Bolognesi, hanno eseguito tra il 31 ottobre e il 1° novembre un servizio straordinario di controllo del territorio .Lobiettivo era garantire la sicurezza nelle aree urbane, contrastare ogni forma di illegalità e accrescere la percezione di sicurezza tra i cittadini. Il servizio coordinato dai Carabinieri ha portato a numerose denunce, segnalazioni amministrative e patenti ritirate, confermando l’impegno costante dell’Arma nel controllo capillare del territorio mantovano e nella prevenzione dei comportamenti pericolosi alla guida e dell’uso di droga e armi improprie.

Gonzaga: droga e armi bianche

I Carabinieri di Gonzaga hanno denunciato un 36enne del luogo che, controllato in auto, si è rifiutato di sottoporsi ai test per verificare lassunzione di stupefacenti. Gli è stata ritirata la patente, e nella successiva perquisizione insieme a una 37enne di Reggiolo sono stati trovati 5 grammi di hashish e 1,5 di cocaina. Entrambi segnalati alla Prefettura.Denunciati anche due cittadini tunisini di 21 e 23 anni, trovati con coltelli a scatto: per loro è scattata la denuncia per porto abusivo di armi o oggetti atti ad offendere.

Quistello: minore denunciato per coltello e droga

I Carabinieri di Quistello hanno denunciato alla Procura per i Minori un 17enne di Nogara (VR) trovato con un coltello da 8 cm. Il giovane e un 23enne di Quistello sono stati anche segnalati per uso di hashish (5 grammi complessivi).

Basso Mantovano: alcol e droga alla guida

Il Nucleo Operativo e Radiomobile di Gonzaga ha segnalato un 29enne per possesso di 10 grammi di hashish, denunciando anche un 61enne di Suzzara (tasso alcolemico 0,87 g/l) e un 34enne di Gonzaga (1,50 g/l).Entrambi avevano la patente ritirata. A San Giovanni del Dosso, i militari hanno segnalato un 45enne rumeno e un 25enne tunisino trovati con 0,6 grammi di hashish.A Borgo Mantovano, tre denunce per guida in stato di ebbrezza: un 37enne moldavo (1,35 g/l), un 41enne albanese (0,73 g/l) e un 27enne rumeno (3,44 g/l). Tutti con patente ritirata. A Pegognaga, denunciato un 32enne di Luzzara per guida con tasso alcolemico 1,68 g/l.

Atri interventi tra il Viadanese e l’Hinterland

A Bozzolo, denunciata una 33enne di Landriano (PV) per furto aggravato: sorpresa al supermercato Migross con merce non pagata per 65 euro.A Viadana, denunciato un 60enne per guida in stato di ebbrezza (0,92 g/l).A San Giorgio Bigarello, un 56enne di Castelbelforte ha avuto la patente ritirata per un tasso di 0,66 g/l.A Porto Mantovano, denunciato un 45enne marocchino che si trovava a Mantova in violazione di un divieto di dimora disposto dal Tribunale.Infine, a Curtatone, un 68enne bosniaco è stato denunciato dopo che nel suo veicolo è stata trovata una mazza da baseball lunga 61 cm. Bilancio delloperazioneIl servizio coordinato dai Carabinieri ha portato a numerose denunce, segnalazioni amministrative e patenti ritirate, confermando limpegno costante dellArma nel controllo capillare del territorio mantovano e nella prevenzione dei comportamenti pericolosi alla guida e delluso di droga e armi improprie.