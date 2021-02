Davanti a scuola con il revolver del nonno: nei guai un 14enne e un 72enne

SUSTINENTE I Carabinieri della Stazione di Sustinente hanno denunciato nonno e nipote, rispettivamente di 72 e 14 anni per i reati di omessa custodia e porto abusivo pluriaggravato di armi.

Lunedì scorso i militari sono stati chiamati dall’Istituto Comprensivo Scolastico “del Po” poiché all’esterno della scuola era stato rinvenuto uno zaino con all’interno una pistola.

Scattate immediatamente le indagini, nel giro di poco, si è riusciti ad arrivare al nome del ragazzo, non frequentante quella scuola e residente in altro comune della provincia virgiliana, che nei giorni scorsi era stato visto in giro con quello zaino e che, a più coetanei, aveva volutamente mostrato l’arma semplicemente per vanto.

I successivi accertamenti sulla pistola consentivano di arrivare al nonno del ragazzo che, alle domande dei Carabinieri, si rendeva conto dell’ammanco dell’arma ammettendo che la stessa era stata custodita superficialmente nel cassetto di un armadio.