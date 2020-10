Covid, salta l’inaugurazione dell’antica torre civica

CASEL GOFFREDO – Situazione troppo delicata: salta l’inaugurazione della torre civica, che era prevista per sabato alle 15. “A seguito dell’emergenza sanitaria in corso e alla luce di quanto previsto dal dpcm 18 ottobre 2020 – scrivono gli organizzatori in una nota -, l’associazione gruppo San Luca e l’amministrazione comunale di Castel Goffredo hanno deciso di sospendere l’inaugurazione della Torre di Castelvecchio – Museo Corrado Bocchi. Condizioni sanitarie e normativa permettendo, l’inaugurazione è posticipata alla primavera 2021, data in cui saranno presentati al pubblico sia gli interventi di riqualificazione e rifunzionalizzazione del monumento più antico di Castel Goffredo, sia l’allestimento, che si avvarrà di suggestive installazioni multimediali e video immersivi, utili a ricostruire la storia dell’antica fortezza di Castel Goffredo”.

In programma infatti c’erano l’inaugurazione della salita alla torre, percorribile in altezza per la prima volta dopo quasi mezzo secolo a seguito dei lavori di restauro appena realizzati, l’inaugurazione del belvedere sopra l’antico edificio e l’intitolazione a Corrado Bocchi, scomparso in modo improvviso solo lo scorso marzo.

La torre sarebbe comunque visitabile e percorribile, ma considerata la situazione gli organizzatori hanno deciso di rinviare tutto a data da destinarsi.