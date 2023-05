Baustelle in concerto il 12 luglio in piazza Sordello

MANTOVA Mantova Summer Festival, dopo aver annunciato il sold out degli OneRepublic, la band americana dei record attesa per il prossimo 14 luglio, rivela un nuovo appuntamento con la grande musica che torna da protagonista anche quest’estate in Piazza Sordello.

Il 12 luglio i Baustelle

porteranno nella celebre piazza mantovana il loro viaggio musicale “Elvis tour”.

I biglietti per il concerto organizzato da Shining Production in collaborazione con il Comune di Mantova, saranno in vendita da venerdì 19 maggio alle ore 12, nei circuiti Ticketone, Mailticket e presso la biglietteria del Teatro Sociale di Mantova (martedì e sabato: 10-13 // giovedì: 16-19. Tel. 0376/1590869// ) .