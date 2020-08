Curtatone, ora è ufficiale: Nicola Andreella è il terzo candidato sindaco

CURTATONE Ora è ufficiale: il candidato sindaco della lista “Curtatone in Comune” è Nicola Andreella. Sarà lui a sfidare il primo cittadino uscente Carlo Bottani ed Elena Molinari di “Adesso sì”.

Trentaquattrenne di Eremo, impiegato commerciale con una lunga esperienza nel volontariato e nello sport: questo il profilo del candidato sindaco della lista civica (che raggruppa anche forze di sinistra) “Curtatone in Comune”. Il nome di Nicola Andreella – come riportato anche sulle pagine de La Voce – era stato tra i primi a circolare e tra quelli che da subito si erano rivelati più pababili: voci che si sono poi confermate con l’ufficializzazione della sua corsa alla prossime elezioni del Comune di Curtatone.

Una presenza, quella di Andrella alle amministrative, che non è nuova: cinque anni fa il suo nome era tra i candidati consiglieri della squadra del M5S. Un’avventura amministrativa che ora Andreella si appresta ad affrontare nuovamente ma con un incarico di ben più elevata importanza e responsabilità. «L’obiettivo concreto – spiega l’aspirante primo cittadino – è coinvolgere direttamente i cittadini nella gestione del proprio Comune e dare finalmente voce nelle scelte che li riguardano. Il nostro programma è stato costruito ascoltando direttamente le esigenze dei cittadini ed è molto innovativo, per questo motivo abbiamo individuato alcune priorità: mobilità sostenibile, sicurezza sul territorio, gestione diretta da parte del Comune dei servizi essenziali, maggiore attenzione alle famiglie e ai servizi sociali per anziani e disabilità e una maggiore trasparenza ed efficienza nella gestione della macchina amministrativa per facilitare la vita a cittadini e imprese», conclude il candidato.

Tematiche che il gruppo ha ampiamente affrontato negli ultimi mesi durante i vari incontri che hanno portato alla nascita del gruppo, prima, ed alla volontà di candidarsi, poi. Un percorso che per qualche tempo aveva visto la civica confrontarsi anche con il Pd per quella che sembrava potesse diventare una coalizione in previsione delle imminenti amministrative: progetto poi caduto e che ha visto i due gruppi – Pd e “Curtatone in Comune” – proseguire su strade diverse, con il primo andato a sostegno della candidata Elena Molinari.

Intanto, il candidato sindaco Andreella e la sua squadra danno appuntamento giovedì 20 agosto, dalle ore 18.30 alle ore 20, presso il bar Colonna di Montanara per raccogliere le firme dei cittadini.